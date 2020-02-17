Android kullanıcılarında virüs tehdidi

Android odaklı bankacılık zararlılarının özelliklerine ek olarak bu yeni sürüm, SMS uygulamasına sahte metin mesajları eklemek için alışılmadık yeni bir yöntem kullanıyor.







Söz konusu sahte mesajlar güvenilir hizmet sağlayıcılarını taklit ederek kullanıcılara istenmeyen bir durum içinde olduklarını, örneğin hesaplarının bloke edileceğini haber veriyor.





Bunu önlemek için belli bir uygulamanın açılması isteniyor. Kullanıcı istenileni yaptığında Truva atı devreye girerek kredi kartı bilgilerini ve bankacılık şifrelerini istiyor. Eğer tuzağa düşerseniz bu bilgiler siber suçluların eline geçiyor.