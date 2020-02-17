Samanyolu Haber /Teknoloji / Android kullanıcılarında virüs tehdidi /17 Şubat 2020 19:14

Android kullanıcılarında virüs tehdidi

Android kullanıcılarını hedef alan Truva atı Ginp, sahte SMS’lerle kurbanlarının banka hesaplarını ele geçiriyor. Kaspersky araştırmacıları, ilk kez 2019 yılında keşfedilen Ginp bankacılık Truva atı zararlısının yeni bir sürümünü tespit etti.

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 Android odaklı bankacılık zararlılarının özelliklerine ek olarak bu yeni sürüm, SMS uygulamasına sahte metin mesajları eklemek için alışılmadık yeni bir yöntem kullanıyor. 

Söz konusu sahte mesajlar güvenilir hizmet sağlayıcılarını taklit ederek kullanıcılara istenmeyen bir durum içinde olduklarını, örneğin hesaplarının bloke edileceğini haber veriyor.

 Bunu önlemek için belli bir uygulamanın açılması isteniyor. Kullanıcı istenileni yaptığında Truva atı devreye girerek kredi kartı bilgilerini ve bankacılık şifrelerini istiyor. Eğer tuzağa düşerseniz bu bilgiler siber suçluların eline geçiyor.
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