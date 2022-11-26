Samanyolu Haber /Teknoloji / Android telefolarda büyük tehlike: Google uyardı /26 Kasım 2022 12:17

Android telefolarda büyük tehlike: Google uyardı

Google, milyonlarca android kullanıcısını, korsanların telefonunuza sızmasına olanak tanıyan 'sistem açığı' konusunda uyardı.

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The Sun'da yer alan habere göre, bazı akıllı telefonlarda bulunan Mali GPU (grafik işleme birimi) adı verilen bir parça, korsanların telefonlara sızmasına olanak tanıyor.

Söz konusu güvenlik açığının orta önem derecesine sahip olduğu, ancak yine de bir bilgisayar korsanları tarafından "sisteme tam erişim" ve kullanıcı verilerine de "geniş erişim" sağlamak için kullanılabileceği belirtiliyor.

YAMALAR ETKİLİ OLMUYOR

Arm adlı teknoloji şirketi tarafından üretilen bir sürücü ile gelen bu ek, sorunu önlemek için geliştirilen yamalara rağmen telefonları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız hale geliyor.

Project Zero, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "Şirketler ve satıcılar, güvenlik güncellemeleri içeren sürümleri mümkün olduğunca çabuk geliştirmeli, kullanıcılar da bu yamaları vakit kaybetmeksizin yüklemeli" dedi.

HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Lowyat.net'e göre Google Pixel 7, Xiaomi 12 Pro, Oppo Find X5 Pro ve Samsung'un Galaxy S10, S9, A51 ve A71 model telefonlar, Mali GPU kullanan ürünler listesinde yer alıyor.

Habere göre, Snapdragon çip setine sahip cihazlar aksaklıktan etkilenmiyor.
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