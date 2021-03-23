Samanyolu Haber /Teknoloji / Android uygulamalarda çökme başladı, Google'dan açıklama geldi /23 Mart 2021 16:32

Android uygulamalarda çökme başladı, Google'dan açıklama geldi

Android kullanıcıları, ilginç bir durumla karşı karşıya kalmaya başladılar.

SHABER3.COM



Tüm kullanıcıları etkilemeyen ancak pek çok kullanıcının başına gelen bu durum, telefonlardaki uygulamaların bir anda kapanmasına yol açıyordu.

Üstelik sorun, belirli bir uygulama grubunu hedeflemiyordu. Yani bir bankacılık uygulaması da Google ait uygulamalar da kendi kendini durduruyordu.

Kullanıcılar, yaşadıkları problemin ne olduğunu anlayamazken, Twitter ve Reddit gibi platformlar ile Down Detector gibi siteleri ziyaret ederek, telefonlarında sorun yaşandığını bildirmeye başladılar. Bunun üzerine Google'ın durumu fark edip, çalışmalara başladığı açıklandı.

Web Tekno'da yer alan habere göre Google, sorunun fark edildiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak, sorunun Android ekosistemindeki dahili yazılımlardan olan WebView kaynaklı olduğunu duyurdu. Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırabileceklerini söyleyen Google mühendisleri, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladılar.

En son güncellemelere sahip bir Galaxy S20+ modelinde yapılan kontrollerde, WebView için 23 Mart tarihinde yayımlanmış olan bir güncellemenin varlığı dikkat çekiyor.

Bu güncelleme, uygulama sürümünü '89.0.4389.105'e yükseltiyor. Güncellemeyi yükledikten sonra ise uygulamalarla ilgili hiçbir problem olmadığı tespit edilmiş durumda. 
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