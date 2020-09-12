Anestezi uzmanları karantinada!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında yatmakta olan bir hastada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) çıktığı, anestezi çalışanlarının bir bölümünün karantinaya alındığı öğrenildi.







Karantinaya alınan sağlık çalışanlarının rutin çalışmaları etkileyecek seviyede olması sebebiyle elektif (acil dışı) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.





İVEDİ KODU İLE TALİMAT VERİLDİ





Başhekimlik tarafından çok ivedi notuyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tüm ana bilim dallarına gönderilen yazıda, "Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yatmakta olan Covid-19 tanılı bir hastadan kaynaklı kontaminasyon sebebiyle 'rutini etkileyecek derecede' anestezi çalışanının izolasyona alındığı belirtildi. Anestezi servisinde bir hastada Covid-19 belirlenmesi üzerine bölüm çalışanlarının bir bölümü karantinaya alındı. Bu sebeple hastanemizdeki elektif ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.” denildi.



