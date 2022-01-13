Anıtkabir’de bir subayın Bülent Ersoy’a şemsiye tutması tepki çekti

Şarkıcı Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyaretinde kendisine eşlik eden yardımcılarının olmasına rağmen bir subayın şemsiye tutması sosyal medyada tepki topladı.





Ünlü sanatçı Bülent Ersoy Anıtkabir ziyaretinde bir yüzbaşının Bülent Ersoy’a şemsiye tutması tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Bülent Ersoy, saygı duruşu için Atatürk’ün mozolesinin olduğu yerde ayağa kalktığı öğrenildi.





Bülent Ersoy’un yayındaki yardımcılarıyla birlikte yağmurlu havada yaptığı ziyarette bir subay Ersoy’a şemsiye tuttu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa büyük tepki topladı.







Söz konusu görüntülerin ardından MSB, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.

