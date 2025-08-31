Anıtkabir'de sloganlara CHP'den ilk kez olay yerinde sert tepki geldi

Erdoğan başkanlığındaki kortej mozoleye doğru ilerlerken "Recep Tayyip Erdoğan", "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan" ve "Reis" sloganları atıldı.





2019'dan beri Anıtkabir'deki resmi törenler sırasında avluya alınan bir grup tarafından Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Dana önce 2019'daki 10 Kasım, 2020'deki 30 Ağustos ve 29 Ekim ile geçen sene 29 Ekim'de devlet erkanının katıldığı resmi törenlerde Anıtkabir avlusuna alınan bir grup Erdoğan lehine tezahüratlar yapmıştı.





Canlı yayına "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan", "Reis" sloganları yansıdı.





Ancak saatler sonra yine aynı manzara yaşandı.





O anları X’ten yayımlayan Akdoğan, “Sondaki konuşmada ‘teşkilattan geliyoruz’ ve ‘cumhurbaşkanlığından geliyoruz’ sözlerini duyuyorsunuz. Bir iktidar 23 senenin sonunda böyle bir işe tenezzül ediyorsa sonu gelmiş demektir. Bu ayıbın kimseye faydası yok dedik ama işte tenezzül, tenezzül, tenezzül meselesi… Yazıklar olsun” dedi.





“Biz çıktıktan sonra daha X-Ray cihazları kuruluyordu. Vatandaşa açılmak üzere hazırlıklar yapılıyordu. İnsanlar sokaklarda girmek için beklerken slogancılar içerideydi. Anlaşmaya uyulmadı. İlk resmi tören olan 29 Ekim sabahı biz de parti üyelerimizle, duyarlı yurttaşlarımızla Anıtkabir kapısında olacağız. AK Parti teşkilatının girdiği Anıtkabir’e Ankaralı hemşerilerimiz giremeyecek mi?”





Akdoğan’ın Anıtkabir’in önünde yaptığı konuşmada, “Burası bir mezarlık, ya yapılacak iş mi? Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz, bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığı’yla görüşmüşüz, Millî Savunma Bakanlığı’yla görüşmüşüz, Anıtkabir’le görüşmüşüz. Atatürk’ün mezarı var burada, slogan olur mu?” ifadelerini kullandığı duyuluyor.









CHP milletvekili Umut Akdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de gerçekleşen resmi törende sloganlar atılmasına “Burası bir mezarlık ya yapılacak iş mi? Her sene bu ayıp olur mu? Atatürk’ün mezarı var burada, slogan olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Akdoğan'ın paylaştığı videolarda, slogan atan kişilerin "Teşkilattan geliyoruz, Cumhurbaşkanlığı'ndan geliyoruz" dediği de duyuldu.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Son yıllarda Atatürk'ün ebedi istirahatgahında birçok kez Erdoğan'a yönelik sloganlar atıldı. Rutin hale gelen kanuna aykırı durum, büyük tepki çekiyor.Bugün de Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup Erdoğan sloganları attı.Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti öncesi CHP milletvekili Umut Akdoğan, “Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attırılmaması için tüm yetkilileri uyardım. Eğer sabah yine bindirilmiş gruplara slogan attırılırsa, millet adına yerinde tepkimizi koyacağız” demişti.Akdoğan, o görüntülerin ardından daha önceki ziyaretlerde de benzer durumun yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi.“Dün gece kurumlar arasında ‘tamam kimse gelmeyecek’ diye anlaşmaya varıldı. Bugün yine aynı ayıp yapıldı” diyen Akdoğan, “Görüntüleri sondan başa doğru yayınlıyoruz. Önce en kibar şekilde rica ettim. Kesilmedi. Tepki vermek kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.Akdoğan ayrıca Erdoğan gelmeden önce, alandakilerle olan konuşmalarını da paylaştı.CHP’li Akdoğan şöyle ekledi: