Anız yakmak isterken alevler içinde kaldı!

Yalova’nın Kemerköprü Mahallesi’nde yaşayan Halk Eğitim Müdürü Mustafa Güner (60), Elmalık Köyü'nde kendisine ait tarlaya geldi.







Tarlada büyüyen çalı ve anızları temizlemek için ateş yakan Güner bir anda her yeri saran alevlerin arasında kaldı.





KOMŞULAR YARDIMINA KOŞSA DA KURTARILAMADI





Kaçmaya çalışsa da alevlerden kurtulamayan Güner'in feryatlarını duyan komşuları alevlere hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak bu mümkün olmadı.





Mustafa Güner alevler arasında feci şekilde can verdi.





Tarlada çıkan yangın Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.