Çarpıcı iddia ortalığı karıştırdı

ANKA Haber Ajansı, bugün bazı internet sitelerinde ANKA'dan kaynak gösterilerek yayımlanan Muharrem İnce haberine dair açıklama yaptı.





Haberde Muharrem İnce'nin yeni parti iddiaları hakkında açıklama yaptığı iddia edilmişti.







ANKA Haber Ajansı'nın açıklamasında, "Muharrem İnce'den herhangi bir demeç alınmadığı, herhangi bir haberinin okurlara servis edilmediği, yalan haberi kullanan internet siteleri hakkında hukuki süreç başlatılacağı" belirtildi.





Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, "Muharrem İnce bayramdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak yeni parti kuracak." iddiasında bulunmuştu.





İNCE NE TEYİT ETTİ NE DE TEKZİP

Çarpıcı iddiaya dair iki gündür sessiz kalmayı tercih eden İnce bugün şahsi Twitter hesabında, " "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerini kullanmıştı.





İnce'nin CHP'den istifa edip etmeyeceğine dair bir beyanda bulunmaması dikkati çekmişti.





24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan İnce ilk turda yüzde 30,5 oy almıştı.