Samanyolu Haber /Gündem / Ankapark’ta teleferik için 776 milyon lira harcanmış ama ortada teleferik yok! /23 Temmuz 2022 12:51

Ankapark’ta teleferik için 776 milyon lira harcanmış ama ortada teleferik yok!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vatandaşın vergilerini çarçur ettiği Ankapark'ın kapıları bugün açılıyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen Ankapark'ta, olmayan teleferiğe 50.4 milyon dolar harcandı. 7.5 kilometre uzunluğundaki teleferik, bir gün bile çalışmadı ve geriye 30 metrelik direklerin enkazı kaldı.

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

AKP’li Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yapılan ve 2 yıl süren hukuki süreç sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ta güncel rakamlarla 776 milyon TL ödenen 7,5 km’lik teleferiğin bir gün bile kullanılmadığı ortaya çıktı. Çünkü ortada teleferik yok! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu teleferiğin tamamı yapılmış gibi Yenimahalle’den çıkıyor sonra yapılacak Hayvanat Bahçesi’ni gezmesi planlanıyor ama ortada teleferik yok, bu konuda da yargıya başvurduk.” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen Ankapark’ta, en dikkat çeken bölüm 50.4 milyon dolarlık teleferik oldu. Yenimahalle’den kalkıp, hayvanat bahçesine gidecek olan teleferik, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra, yolcularını Ankapark’a getirecekti. Ancak Hayvanat Bahçesi 2013’de kapatıldı, otel hiçbir zaman yapılmadı, Ankapark ise enkaz oldu. 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, bir gün bile çalışmadı.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ: ORTADA TELEFERİK YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teleferik için ihale tutarının o dönem 92 milyon 746 bin TL olduğunu ancak güncel tutarın 890 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Bu teleferiğin tamamı yapılmış gibi Yenimahalle’den çıkıyor sonra yapılacak Hayvanat Bahçesi’ni gezmesi planlanıyor ama ortada teleferik yok. Bu konuda da yargıya başvurduk. Güncel değeri 776 milyon lira.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankapark’ta teleferik için 776 milyon lira harcanmış... Sonraki Haber >>

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:39