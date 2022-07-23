Ankapark’ta teleferik için 776 milyon lira harcanmış ama ortada teleferik yok!

AKP’li Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yapılan ve 2 yıl süren hukuki süreç sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ta güncel rakamlarla 776 milyon TL ödenen 7,5 km’lik teleferiğin bir gün bile kullanılmadığı ortaya çıktı. Çünkü ortada teleferik yok! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu teleferiğin tamamı yapılmış gibi Yenimahalle’den çıkıyor sonra yapılacak Hayvanat Bahçesi’ni gezmesi planlanıyor ama ortada teleferik yok, bu konuda da yargıya başvurduk.” dedi.





Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen Ankapark’ta, en dikkat çeken bölüm 50.4 milyon dolarlık teleferik oldu. Yenimahalle’den kalkıp, hayvanat bahçesine gidecek olan teleferik, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra, yolcularını Ankapark’a getirecekti. Ancak Hayvanat Bahçesi 2013’de kapatıldı, otel hiçbir zaman yapılmadı, Ankapark ise enkaz oldu. 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, bir gün bile çalışmadı.



