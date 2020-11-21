Ankapark tahliye edilecek: 750 milyon dolar havaya uçtu

Görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkanı Melih Gökçek’in çılgın projesi Ankapark için işletmeci şirkete tanınan süre doldu. Güvenli olup olmadığı tartışmaları ile açılan ve ilgi çekmediği için batarak kapısına kilit vurulan tesisin belediyeye devrine ilişkin sürecin başladığı öğrenildi.





Gökçek döneminde 750 milyon dolara mal olan Ankapark’ın ABB’ye devri için gün sayıldığı bildirildi. İşletmesi özel bir şirkette bulunan tesisin boşaltılması için şirkete tanınan yasal süre tamamlandı. Ankapark’ın ABB’ye devredilmesi için Yenimahalle Kamakamlığı’nın tahliye işlemlerinin beklendiği belirtildi.





YASAL SÜRE DOLDU





ABB, açılışı Mart 2018’de yapılan ve bugüne kadar yalnızca yedi ay açık tutulan Ankapark için işletmeci şirkete 30 Nisan’da, “90 günlük fesih ihtarı” çekti. Şirketin belediyeye ödemesi gereken 26 milyon TL’yi ödememesi üzerine çekilen ihtarın süresi de önceki günlerde bitti. Şirketin yasal süre içinde tesisi boşaltmaması üzerine ABB yönetimi, tahliye için son ihtarnameyi gönderdi. Tahliyenin gerçekleşmemesi halinde 2885 Sayılı Kanun’un 75’inci maddesi gereğince tahliye işleminin, kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği vurgulandı.





ANKAPARK NE OLACAK?





Edinilen bilgiye göre, Ankapark arazisinin nasıl değerlendirileceğine yönelik STK’lerin, üniversitelerin, meslek odalarının ve yurttaşların görüşlerine başvurulacak. Tesisteki büyük yapılar, yıkımı fazladan maliyet gerektireceği için olduğu gibi korunacak.