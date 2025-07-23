Samanyolu Haber /Ekonomi / Ankara 50 yıllık anlaşmadan çekildi: 1 milyar dolar ceza kapıda /23 Temmuz 2025 11:03

Ankara 50 yıllık anlaşmadan çekildi: 1 milyar dolar ceza kapıda

Resmî Gazete’de 21 Temmuz 2025’te yayımlanan kararla Türkiye, Irak ile 1973’te imzalanan ham petrol boru hattı anlaşmasından 2026 Temmuz’unda çekileceğini duyurdu. Ancak çekilme kararı, çok daha büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Tahkimden 1,5 Milyar Dolarlık Ceza
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye’yi 2014–2018 yılları arasında Kuzey Irak’tan izinsiz petrol taşıdığı gerekçesiyle 1,5 milyar dolar ceza ödemeye mahkûm etti. Türkiye’nin anlaşma kapsamında Irak’tan alması gereken ama alamadığı bazı gelirler nedeniyle 500 milyon dolarlık alacağı da düşüldü ve net ceza tutarı 1 milyar dolara indirildi.

CHP’li Yavuzyılmaz: “Bu bedeli halk değil, AKP ödesin!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti’yi sert sözlerle hedef aldı:

“Bu cezaya neden olan beceriksizliğin bedelini vatandaş değil, o dönemin AKP’li yöneticileri ödesin!”

Yavuzyılmaz, BOTAŞ verilerine ve Resmî Gazete kararına dikkat çekerek şunları söyledi:

2014-2018 arasında Kuzey Irak Kürt Yönetimi’yle yapılan taşıma anlaşması, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan hayata geçirildi.

Irak bu durumun 1973 tarihli uluslararası anlaşmaya aykırı olduğunu savunarak Türkiye’yi dava etti.

Petrol taşıma faaliyeti 25 aydır durmuş durumda.

Yeni Plan mı, Yeni Kriz mi?

Yavuzyılmaz’a göre, anlaşmadan çekilme kararı yeni bir hamle için zemin hazırlıyor. Tahkimden alınan cezaya neden olan 1973 anlaşmasının ortadan kalkmasıyla birlikte, AKP’nin ileride benzer girişimlerde bulunarak tekrar Bölgesel Kürt Yönetimi ile petrol taşıması yapabileceği iddia ediliyor.

“Anlaşma olmazsa tahkime dayanak da kalmaz, ceza da alınmaz” anlayışıyla hareket edildiğini savunan Yavuzyılmaz, bu adımı “yeni kurnazlıkların ve yeni cezaların önünü açmak” olarak değerlendirdi.

Sonuç: Bedeli Vergi Mükellefi Ödüyor

1 milyar dolarlık ceza bugünkü döviz kuru üzerinden yaklaşık 40 milyar TL’ye karşılık geliyor. Bu tutarın, kamu bütçesi yerine sorumlular tarafından ödenmesi gerektiğini vurgulayan muhalefet, konunun Yüce Divan’a taşınması gerektiğini savunuyor.
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