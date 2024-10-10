Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan depremi

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın ismi son günlerde, Ayhan Bora Kaplan dosyasında itiraz üzerine verdiği tahliye kararları ile gündeme gelmişti. Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutukluluğuna devam kararı verdiği 5 isim, yapılan itiraz üzerine 33. Ağır Ceza tarafından tahliye edildi.







KAPLAN'IN KORUMASINA TAHLİYE



Halktv'nin haberine göre Ayhan Bora Kaplan davası sanıklarından Tansel Aktan, Uğur Pekşen (54), Hasan Can Saraçoğlu (24) ile Hasan Aslantaş (32); Hasan Şatır’ın başkanı olduğu Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile tahliye edilmişti. Pekşen, Ayhan Bora Kaplan Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandığında koruma olarak Kaplan’ın yanında bulunuyordu.





HSK’YA İHBAR EDİLDİ



Başkan Şatır’ın yeni görevi için yargı kulislerinde ‘tenzili rütbe’ değerlendirmelerinde bulunuluyor. Bir yargı mensubu ise "Bu bir tür sürgün" değerlendirmesi yaptı. Hasan Şatır'ın görev yerinin değiştirilmesinde, bir avukatın HSK'ya yaptığı ihbarın etkili olduğu kaydedildi. Şatır'ın, yakın çevresine emekli olma düşüncesini paylaştığı belirtildi.







