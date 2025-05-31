Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Adliyesi'nde skandal: Savcı şifresiyle UYAP'tan dosya kapattılar! /31 Mayıs 2025 20:35

Ankara Adliyesi'nde skandal: Savcı şifresiyle UYAP'tan dosya kapattılar!

Skandal olayın adresi Ankara Adliyesi oldu. Adliyede zabıt katibi olarak görev yapan bir şahıs görevli savcının şifresini kullanarak UYAP sistemine girip dosyalar üzerinde oynadı. Şüpheli şahıs tutuklandı

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Skandal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturmayla gün yüzüne çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan zabıt katibi A.Y. hakkında, maddi menfaat karşılığında dosya takibi yaptığı ve soruşturmalara müdahale ettiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

GİZLİCE SİSTEME GİRİP DOSYA KAPATTI

Yapılan incelemeler sonucunda, A.Y.’nin savcılara ait kullanıcı bilgileriyle UYAP’a giriş yaptığı ve bazı soruşturma dosyalarında "kovuşturmaya yer olmadığına dair" sahte kararlar verdiği belirlendi.

Başsavcılık, şüphelinin eylemlerini ve olası işbirlikçilerini tespit edebilmek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile iş birliği yaptı. Ayrıca noter işlemleri de mercek altına alındı. Soruşturma derinleştikçe, A.Y.’nin sadece verilmiş kararlarla oynamadığı; savcı denetimini bertaraf edebilmek için sahte evraklar ve uyumlu dosya içerikleri oluşturduğu da ortaya çıktı.

TÜM KARARLARI İPTAL ETTİ

Başsavcılık, A.Y. tarafından usulsüz şekilde verilen kararların tamamını iptal ederek ilgili dosyaları yeniden değerlendirmeye aldı. Hakkında sahte karar verilen şüphelilerden bazıları hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Tutuklananlar olduğu gibi, soruşturma sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik arama kararları da sürüyor.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklanan zabıt katibi A.Y., savcılara ait sistem şifrelerini izinsiz kullandığını ve sahte kararları bizzat onayladığını itiraf etti. Ayrıca, Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü engellemek amacıyla sahte evrak düzenleyip, karar ve dosya içeriklerini birbirine uyumlu hale getirdiğini de kabul etti.

A.Y., "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında adliyedeki dijital izler ve diğer kamu kurumlarındaki işlemler de detaylı şekilde inceleniyor. Başsavcılık, olayın adalet sistemi üzerindeki etkisini dikkate alarak soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.
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