Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Altındağ’da neler yaşandı, son durum ne, bundan sonra ne olacak? /12 Ağustos 2021 12:46

Ankara Altındağ’da neler yaşandı, son durum ne, bundan sonra ne olacak?

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Salı akşamı iki grup arasında çıkan kavga sonucu yaralanan iki kişiden biri olan Emirhan Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik Çarşamba akşamı da devam etti. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, olayların sona erdiğini duyurdu.

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında olduğu belirtilen bıçaklı kavganın ardından polisin güvenlik önlemleri aldığı Önder ve Battalgazi mahallelerinde çarşamba akşam saatlerinde gerilim yeniden yükseldi.

Kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşün ardından iki mahallede yaşayan Suriyelilerin evleri ve dükkanları hedef alındı.

Polis, "Ülkemizde arzulanan provokasyon ortamına müsaade etmeyelim. Sizleri provoke edebilecek tanımadığınız kişilerin sözlerine itibar etmeyiniz" anonsları yaptı.

Mahalleden gelen görüntülerde Suriyelilere ait olduğu ileri sürülen bazı dükkanlar ve araçların tahrip edildiği görüldü.
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