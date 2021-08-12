Ankara Altındağ’da neler yaşandı, son durum ne, bundan sonra ne olacak?

Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında olduğu belirtilen bıçaklı kavganın ardından polisin güvenlik önlemleri aldığı Önder ve Battalgazi mahallelerinde çarşamba akşam saatlerinde gerilim yeniden yükseldi.



Kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşün ardından iki mahallede yaşayan Suriyelilerin evleri ve dükkanları hedef alındı.



Polis, "Ülkemizde arzulanan provokasyon ortamına müsaade etmeyelim. Sizleri provoke edebilecek tanımadığınız kişilerin sözlerine itibar etmeyiniz" anonsları yaptı.



Mahalleden gelen görüntülerde Suriyelilere ait olduğu ileri sürülen bazı dükkanlar ve araçların tahrip edildiği görüldü.