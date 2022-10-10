Samanyolu Haber /Gündem / Ankara-Atina arasında gerilim artıyor /10 Ekim 2022 14:07

Ankara-Atina arasında gerilim artıyor

Ankara-Atina arasında tansiyonun bir hayli yükseldiği bir dönemde, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. MEGA yayın kuruluşu, Türkiye'nin özel birlikler ve paraşütçülerle Ege'deki kayalıklarda yeni bir askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.

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Türkiye ile Yunanistan ilişkileri gergin bir dönemden geçerken, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu MEGA, Türkiye’nin özel kuvvetlerinin Ege’deki kayalık ve adalarda askeri tatbikatlara başlayacağını duyurdu.

Televizyon kanalının askeri konulardan sorumlu editörü Marinos Gasiamis, Türkiye tarafından planlanan operasyonla ilgili bilgisi olduğunu belirtirken, “Bir gece geleceklerine ilişkin açıklamaları desteklemek için, Türkiye özel kuvvetleri 10 Ekim Pazartesi günün başlayacak ve 21 Ekim’e kadar sürecek bir plan içerisindeler. Ege’deki kayalıklarda bir dizi askeri tatbikat yapılması bekleniyor. Buralara paraşütçüler gönderecekler” dedi. Gasimis, Türkiye’nin kayalıkları işgal etmek için paraşütçü birlikler kullanarak tatbikat yaptığını öne sürerken, bu hareketin ‘net bir mesaj’ içerdiğini vurguladı.

Televizyon kanalı, özellikle İzmir ve Ege açıklarındaki kayalık adalara yerleştirilecek özel paraşüt ekibinin buraları ‘ işgal etmek için eğitildiği’ öne sürüldü. Türkiye tarafından tatbikatların hava şartlarına ve saate bakılmaksızın gece-gündüz süreceği vurgulandı.

Son olarak Prag dönüşünde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Yunan hükümetinin Türkiye'nin provokasyonlarını nerede ve ne şekilde gösterirlerse göstersin cevapsız bırakmayacaklarını” vurgularken, ‘Türkiye aşırı ve direkt olarak Yunanistan'ı hedef alan söylemlerden vazgeçtiği sürece Atina yönetimi her zaman Yunan-Türk diyaloğundan yana” demişti.
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