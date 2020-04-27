Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu’ndan ‘soruşturma’ açıklaması /27 Nisan 2020 21:08

Ankara Barosu’ndan ‘soruşturma’ açıklaması

Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya ilişkin "Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur" açıklamasını yaptı.

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Ankara Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşmasındaki ifadelere ilişkin yapılan değerlendirmenin, Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği insan haklarını koruma görevi ile laik ve sosyal hukuk devletinde yaşamanın gereği olduğu bildirildi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇARPITILDI

Yapılan açıklamadan, bir cümlenin alınarak sosyal medyada organize bir şekilde çarpıtıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

*Bu çerçevede, anılan yazı içeriğindeki ‘çağlar öncesine ait’ söylemi, İslam temelinde dini değerleri değil coğrafyadan ve tüm dinlerden bağımsız olarak dünya tarihinde çağlar boyunca yaşanan trajedilere vücut veren ayrımcı ve ötekileştirici zihniyeti ifade etmektedir.

*Uluslararası ve ulusal düzenlemelerle yasal güvence altına alınmış bulunan en temel insan haklarını savunmaya dönük ve hiçbir suç unsuru içermeyen bu açıklamamız nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

*Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur.
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