Ankara Barosu seçiminde Sedat Peker sürprizi





İlk gününde adayların ve mevcut yönetimin konuşmalarıyla gerçekleştirilen 66. Olağan Genel Kurulu'nda bugün saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın Demokratik Sol Avukatlar Grubu’ndan yeniden aday olduğu genel kurulda beş grup yarışıyor.





Avukat Hakları Grubu adına Nazlı Didem Moğulkoç, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu adına Sezgin Özkan ve Doğrudan Demokrasi Hareketi adına Nihad Karslı, Ankara Barosu’nun yeni yönetimi için 21 bin üyenin oylarına talip.





Öte yandan son güne kadar aday olduğunu açıklayan Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Murat Akçasoy, bir diğer aday Sezgin Özkan’ın listesine girerek adaylıktan çekildi.





Baro seçimlerinde Sedat Peker'e bir oy çıktı





Ankara Barosu’nun yeni başkan ve yönetimini belirlemek için oy sayımına geçildi. 66. Olağan Genel Kurulu’ndaki 49 Nolu sandıkta, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker’e bir oy çıktı.





Sandık kurulu üyeleri tarafından oy geçersiz sayıldı.





Ankara Barosu'nun başkanı yeniden Erinç Sağkan





Ankara Barosu’nun 66’ıncı Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Beş adayın yarıştığı seçimde kazanan mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan oldu.





Kesin olmayan sonuçlara göre oyların 6 bin 969’unu alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan, Ankara Barosu'nun yeniden başkanı oldu.





Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı İlke Işık bin 284 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Nazlı Didem Moğulkoç bin 572 oy, Mesleğe Vefa Grubu adayı Sezgin Özkan 2 bin 175, Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihad Karslı 164 avukatın oyunu aldı.





'Ankara Barosu baskının olduğu dönemlerden eğilmeden ayrılacaktır'





Ankara Baro Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Erinç Sağkan, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:





“Meslektaşlarımızın aynı inancıyla bu dönemi kapatmamızdan onur ve gurur duyuyorum. Aday meslektaşlarımızın eleştirilerinden üzerimize düşeni aldık. Katılımcı bir baro olmak için geçen dönem yaptığımızın üzerine çıkacağımızı Ankara Barosu gösterecektir. Ankara Barosu baskının çok olduğu bu dönemlerden eğilmeden, bükülmeden ayrılacaktır.”