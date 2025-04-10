Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu'ndan çıplak aramaya suç duyurusu /10 Nisan 2025 10:59

Ankara Barosu'ndan çıplak aramaya suç duyurusu

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Ankara'daki protestolarda gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapıldığı gündeme gelmişti. Ankara Barosu, çıplak arama yapılan 8 kadın öğrenci ile görüşmelerini raporlaştırdı ve suç duyurusunda bulundu.

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İmamoğlu protestolarında gözaltına alınanlara uygulanan çıplak arama yeniden gündemde. Ankara Barosu, çıplak arama yapılan 8 kadın öğrenci ile görüşmelerini raporlaştırdı ve suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan birinin ifadesinde çıplak arama yapılması sırasında; kadın polisin "Sen hiç işkence görmedin mi, niye şaşırıyorsun?" diye sorduğu kaydedildi.

İmamoğlu protestoları kapsamında Türkiye geneli 2 bin gözaltı yaşanmış, 300'ün üzerinden tutuklama yapılmıştı. Gözaltı işlemleri sırasında çıplak arama ve işkence iddiaları da gündeme taşınmıştı. 

ANKARA BAROSU RAPOR HAZIRLADI
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, söz konusu çıplak aramaya maruz kalan kadınlarla aynı gün görüştü ve mağdurların ifadeleri üzerine dün rapor yayımladı. Rapor kapsamında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Raporda, çıplak aramaya maruz kalan 8 kadının ifadelerine yer verildi. Mağdurların isimleri raporda "başvurucu 1,2,3,4,5,6,7 ve 8" olarak yer aldı. İşte rapordaki dikkat çeken ifadeler...

YERE DÜŞÜRÜLÜP ÜSTÜ ZORLA ÇIKARILDI
"Başvurucu 1"in ifadesinde; Başvurucu 6 ve 2'yle 22 Mart'ta sabah saat 05.50'de TEM ekiplerince gözaltına alındıkları, ters kelepçe yapıldığı yer aldı. Parmak okutmaya direndiği için gözlüğünün çıkartılıp, yüzüne tokat atıldığı, ters kelepçeye direndiği için duvara fırlatılıp darp edildiği ve araca bindirilirken de zorla başlarının eğdirildiği aktarıldı. Gözaltında tutuldukları yere getirildiklerinde çıplak aramaya başlanıldığının anlatıldığı ifadede, " Buna karşı direndiğini, polislerden birinin kadın polis amiri göstererek 'Bu benden fazladır bak' dediğini, aramaya direnmesi üzerine 4 polis tarafından yere düşürülüp üstünün zorla çıkarıldığını, birinin ağzını kapatıp nefes almasını engellediğini, iki kadın polis tarafından çıplak arama yapıldığını ve bu olanları dışarıdan şaşırarak izleyen arkadaşına da 'Sen hiç işkence görmedin mi, niye şaşırıyorsun?' denildiği belirtilmiştir " denildi.

İZLER RAPORA KAYDEDİLDİ
Başvurucu 1'in ayrıca ifadesinde nezarethaneye gelen doktorla yalnız bırakılmadıklarını, doktorun " Bir şey yapıldı mı size " sorusuna "Evet" yanıtı verilmesine karşın hiçbir kontrol yapılmadığı da kaydedildi. Raporda mağdurun vücudunda ters kelepçe takılması ve tokat atılmasından kaynaklı izlerin tespit edildiği de yer aldı.

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