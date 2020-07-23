Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu'ndan suç duyurusu /23 Temmuz 2020 19:19

Ankara Barosu'ndan suç duyurusu

Ankara Barosu, bir köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü ileri sürülen şahsın hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada hayvana karşı şiddet ve tecavüzün bir an önce suç kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekildi.

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Ankara’da kendisine emanet edilen bir köpeğe cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun isimli şahıs, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Ankara Barosu, suçlunun hak ettikleri cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Hayvana karşı şiddet ve tecavüzün bir an önce suç kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Hayvanların öldürüldükleri, işkence görüp tecavüze uğradıkları ancak bir yandan da “mal” muamelesi görüp katil ve tecavüzcülerinin serbestçe dolaştığı bir toplumda hiç kimse güvende değildir. 

Hayvan Hakları Kanunu sadece hayvanları ilgilendiren bir düzenleme değil toplum vicdanını bizzat Meclis’te ve hukuk düzeninde cisimleştirecek yasanın kendisidir. Vahşet haberlerinin eksilmediği ülkemizde halen çıkarılmaması ise toplum vicdanının yasa koyucu tarafından inatla görmezden gelindiğinin kendinden menkul delilidir” denildi.
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