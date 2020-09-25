Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Belediyesi'nde çalışan bine yakın kişi pozitif /25 Eylül 2020 11:40

Ankara Belediyesi'nde çalışan bine yakın kişi pozitif

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, koronavirüs nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısının alınan önlemlere rağmen 981'e yükseldiğini duyurdu.

SHABER3.COM

ABB'de koronavirüse yakalanan personel sayısı artıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediyede alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüs yakalanan ve takip süreci devam eden personel sayısının 981'e yükseldiğini belirtti. 

Gültekin'in açıklaması şöyle: 

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde COVİD-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısı, tüm tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen 981'e yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için tüm birimlerimizde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Belediyesi'nde çalışan bine yakın kişi pozitif Sonraki Haber >>

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:19