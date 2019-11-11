Ankara- Berlin arasında iade gerilimi





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ay başındaki ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' çıkışı sonrası bugün Suriye'de yakalanan 'yabancı savaşçıların' sınır dışı edilmesine başlanırken, Almanya'ya iade açıklaması bu ülkede gündem oldu.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın, “Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi başladı” duyurusu, Alman hükümetinin bugünkü olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.





Ankara'nın bugün Almanya’ya 'yabancı terörist savaşçı' olarak tanımlayarak 'iade edileceğini' duyurduğu kişiyle ilgili Alman hükümetinden "IŞİD'le ilişkili değil" açıklaması geldi.





Bugün sınır dışı edileceği açıkladığı Alman vatandaşı hakkında "IŞİD ile ilişkisi yok" bilgisini veren Alman Dışişleri Sözcü Vekili Christofer Burger, söz konusu kişiye Alman makamlarının zaten konsolosluk desteği vermekte olduğunu belirtti.





Bir gazetecinin, “Bugün iade edilenin IŞİD’li olmadığını söylüyorsunuz… Peki iade edilenler arasında Kuzey Suriye’de savaşmış olan YPG’liler varsa, burada haklarında ceza soruşturması açılacak mı” sorusunu ise İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yanıtladı.





Alter, “Dile getirdiğiniz somut örnekten bağımsız olarak, genel tutumumuza ilişkin şunu ifade edebilirim. Almanya açısından, ceza kanunu uyarınca suç oluşturan eylemler söz konusu ise gayet tabii ki ceza soruşturması açılır” dedi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de Türk tarafının bu hafta içinde sınır dışı edilmesi planan Alman vatandaşları hakkında kendilerine bilgi verdiğini aktardı.





“Türk tarafı 14 Kasım’da 7, 15 Kasım’da 2 Alman vatandaşının sınır dışı edileceğini bildirdi” diyerek, bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamları tarafından teyit edildiğini söyledi. Almanya’ya sınır dışı edilecek 10 kişiden 3'ünün erkek, 5'inin kadın, 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.





Türkiye’de ayrıca sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen kişi sayısının '20’den az' olduğunu, henüz bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamlarınca resmen teyit edilmediğini, Türk tarafının da bu kişilerin sınır dışı edilmesine dair henüz resmi bildirimde bulunmadığını sözlerine ekledi.