Ankara BRICS’e resmi başvuruda bulundu

Samanyoluhaber.com - Moskova



Türkiye’nin BRICS üyeliği talebinin, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan’da yapılacak BRICS zirvesinde ele alınması bekleniyor.



Türkiye, BRICS üyeliğini, Rusya ve Çin ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve Asya ile Avrupa arasındaki enerji etkileşimi potansiyelini gerçekleştirme fırsatı olarak görüyor.



Bu başvuru, Avrupa Birliği ile süregelen katılım müzakerelerinin bir dizi başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gerçekleştirildi.



Türkiye’nin dış politika arayışı



Aynı zamanda Türkiye’nin BRICS’e başvurusu, kısmen Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana Rusya’ya verdiği destekten kaynaklanan NATO ile yaşadığı anlaşmazlıklarla da ilişkili. Türkiye’nin NATO üyeliği ile BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile işbirliği yapma kabiliyeti arasında bir çelişki olmadığını savunan Erdoğan, bu yöndeki politikasını sürdürmekte kararlı görünüyor.



Türkiye’nin BRICS’e katılma başvurusu, ülkenin dış politikada yeni bir yön arayışında olduğunu ve Asya ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını gösteriyor. Bu hamle, Türkiye’nin küresel jeopolitik sahnede konumunu yeniden tanımlama çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Kazan’da yapılacak BRICS zirvesi, Türkiye’nin bu talebinin gelecekteki kaderi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.