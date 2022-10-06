Samanyolu Haber /Politika / Ankara bu fuhuş skandalını konuşuyor: Yargıtay üyesi makam odasında... /06 Ekim 2022 10:07

Ankara bu fuhuş skandalını konuşuyor: Yargıtay üyesi makam odasında...

Yargıtay, çok konuşulacak bir iddia ile çalkalanıyor. İddiaya göre, Yargıtay’daki hukuk dairelerinden birinde görev yapan bir erkek üye, makam odasında bir kadınla 'gayri ahlaki ve uygunsuz bir şekilde' kat görevlisine yakalandı. Yargıtay üyesinin izne ayrıldığı belirtiliyor.

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T24'ün haberine göre, Yargıtay, kulislere bomba gibi düşen bir iddiayı konuşuyor. İddiaya göre, bir hukuk dairesi üyesi, Yargıtay’daki odasında bir kadınla 'gayri ahlaki ve uygunsuz bir ilişki' yaşarken yakalandı.

Mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan kat görevlisi, kapısını kilitleyen üyenin odasına kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.

Odanın iç bölümündeki dinlenme odasına geçen kat görevlisi, burada karşılaştığı görüntüyle büyük şok yaşadı.

Kat görevlisi, hukuk dairesi üyesi ile bir kadını gayri ahlaki ve uygunsuz bir durumda gördü.

Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı belirtilirken, birlikte olduğu kadının ise Yargıtay çalışanı olmadığı ifade ediliyor.

Yeni Yargıtay binasındaki üyelerin odalarının iç kısmında bir dinlenme bölümü ve bir banyo da bulunuyor.

Yargıtay yetkilileri ise iddiadan haberdar olmadıklarını(!) öne sürdü.
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