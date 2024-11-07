Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'inde yumruklu kavga

Konser harcamaları üzerine yapılan tartışmada, CHP Grubu adına söz alan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AKP Grup Başkanı Nihat Yalçın’a yönelik açıklamalarda bulundu.





Işık, “Bizim şeffaflığımızı sorgulamanız için önce kendi geçmişinize bakmanız gerekir. Bugüne kadar 60’a yakın konser düzenlemişiz. Ancak mesele 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca, bu durumun sizi neden rahatsız ettiğini anlayabiliyorum,” ifadelerini kullandı.





Bu sözler üzerine AKP meclis üyeleri kürsüye doğru yürüdü ve tansiyon kısa sürede yükseldi. Karşılıklı atışmalar yerini fiziki müdahalelere bırakınca, tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayların kontrolden çıkması üzerine oturum kapatıldı.