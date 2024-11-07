Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'inde yumruklu kavga /07 Kasım 2024 22:52

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'inde yumruklu kavga

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, CHP ve AKP grupları arasında konser harcamalarıyla ilgili yaşanan gerginlik, tartışmanın büyümesi sonucu yumruklu kavgaya dönüştü.

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Konser harcamaları üzerine yapılan tartışmada, CHP Grubu adına söz alan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AKP Grup Başkanı Nihat Yalçın’a yönelik açıklamalarda bulundu.

"NEDEN RAHATSIZ ETTİĞİNİ ANLAYABİLİYORUM"

Işık, “Bizim şeffaflığımızı sorgulamanız için önce kendi geçmişinize bakmanız gerekir. Bugüne kadar 60’a yakın konser düzenlemişiz. Ancak mesele 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca, bu durumun sizi neden rahatsız ettiğini anlayabiliyorum,” ifadelerini kullandı.

YUMRUKLU KAVGA

Bu sözler üzerine AKP meclis üyeleri kürsüye doğru yürüdü ve tansiyon kısa sürede yükseldi. Karşılıklı atışmalar yerini fiziki müdahalelere bırakınca, tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayların kontrolden çıkması üzerine oturum kapatıldı.
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