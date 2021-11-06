'Ankara Büyükşehir Belediyesi KHK’linin yardım başvurusunu reddetti' iddiası

701 Sayılı KHK ile ihraç edilen eski bir kamu personeli sosyal yardımdan yararlanabilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat etti. Sosyal yardımdan faydalanmak üzere başkent kart için Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Hattı'nı arayan KHK’liye, başvurusunun olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Gerekçe olarak ise “Evrak eksik” açıklaması yapıldı.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberindeki İddiaya göre, evrakları teslim eden KHK’liye bu kez de belediyedeki görevli “Siz KHK’lisiniz, bu nedenle yardımdan yararlanamıyorsunuz. Göreve dönünce yardım alırsınız” dedi.





‘DALGA GEÇER GİBİ, 'İADE EDİLİNCE BAŞVURUN' DEDİ’

KHK’li eski kamu personeli yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “Başkent kart başvurumun sonucunu öğrenmek için birkaç kez belediyeyi aradım. Son olarak bana belgelerimin eksik olduğunu, ihraç edildiğime dair 701 Sayılı Kararnameyi alarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Etimesgut’taki sosyal yardımlaşma birimine gitmemi söylediler. Etimesgut’taki yetkili 'Bu iş beni aşar’ diyerek Etlik’te bulunan sosyal yardımlaşma birimine gitmemi istendi. Buradaki yetkili de 'temiz kağıdı' almam gerektiğini, bu kağıdı da İçişleri Bakanlığı’ndan temin edebileceğimi söyledi.





Ancak İçişleri Bakanlığı böyle bir belgenin olmadığını tarafıma illetti. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Etlik’teki Sosyal Yardımlaşma Birimi’ndeki görevli kimlik numaramı aldı ve bilgisayar ekranında bir uyarı gördü. Bu yetkili dalga geçer gibi ‘Siz ihraç memursunuz bu nedenle başvurunuz reddedildi. Göreve iade edilince tekrar başvuru yapın, bu kez olumsuz sonuç almazsınız’ dedi. Ben de kendisine göreve iade edilince böyle bir yardımca ihtiyacım olmayacağını söyleyerek buradan ayrıldım. Pandemi döneminde başvurduğum belediye bana gıda yardımı vermişti ancak bu kez böyle engeller çıkardılar. Umarım bu sorun kurumsal değil, bireysel bir sorundur ve umarım kimse benim yaşadığım bu durumu yaşamaz.”





BELEDİYE: BÖYLE BİR UYGULAMAMIZ YOK

Twitter’dan bir kullanıcı da KHK’linin bu yaşadıklarını yazarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketledi. Sosyal medya kullanıcısı Yavaş’a, ‘Böyle bir uygulamanız var mı’ diye sordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Gökhan Özcan ise bu soruya, “Başvuru değerlendirilmesi devletin belirlediği kriterlerle ve sosyal yardım yönetmeliğine uygun bir şekilde online ortamda otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır. Sistem hem yeni başvuruları, hem de mevcutları periyodik olarak tarayıp kriter uygunluğu kontrolü yapıyor” yanıtını verdi.

Konuyla ilgili aradığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi’nden bir yetkili, “Böyle bir uygulamamız yok. İçişleri Bakanlığı’nın sisteminden incelenir. Bu kişi yeniden başvuruda bulunabilir ve başvurusu yeniden değerlendirmeye alınır” dedi.





GERGERLİOĞLU’NDAN YAVAŞ’A: CİDDİ BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Duruma tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son dönemde bu yönde çok sayıda şikâyet aldıklarını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi: “KHK’li vatandaş başkent kart almak için ısrarlı bir şekilde belediyeye başvuruda bulundu. Belediyedeki yetkililer belge için kendisini İçişleri Bakanlığı’na yönlendiriyor. İçişleri Bakanlığı 'biz böyle bir belge istemiyoruz' diyor. Belediye ise KHK’li olduğu için bu kartı alamadığını kendisine iletti. Buna benzer birçok vaka duyuyoruz. Ben buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Bey’e şunu sormak isterim; Kendisini seçildiği zaman tebrik amacıyla aradım. KHK’lilerin zor durumda olduğunu belirttim ve hazırladığımız OHAL raporunu da kendisine takdim ettim. Sayın Başkan bana, ayrımcılık yapmayacağını, kimlik sormayacaklarını, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edeceklerini söyledi. Bu konuda artık nitelikli bir açıklama bekliyoruz. İnsanların kimliğine bakmadan yardım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda ciddi bir açıklama beklemek hem bizim hem bütün vatandaşların hakkı.”









İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA: BİLGİNİZ VAR MI?

Gergerlioğlu ayrıca bu durumu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Gergerlioğlu şu sorulara yanıt istedi:





1. Eğer bu iddia doğruysa Bakanlığınızın bu konu hakkında bilgisi var mıdır?

2. Eğer bu iddia doğruysa Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin KHK'li isimli yurttaşa sosyal yardım vermediği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa sosyal yardımın verilmemesinin nedeni nedir?

3. Son 4 yıl içinde sosyal yardım talebi olan yurttaş sayısı kaçtır?

4. Son 4 yılda sosyal yardım verilen yurttaş sayısı kaçtır?

5. Son 4 yılda sosyal yardım almak isteyip de alamayan yurttaş sayısı kaçtır?