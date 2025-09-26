Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Konser’ soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine 2024 Kasım ayında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından yapıldığı belirtilen operasyonda, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, konserlere ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevden aldığı Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt da dâhil 14 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin olarak yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.



Gözaltına alınan isimler bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 9 isim tutuklama, 5 isim de adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.



TUTUKLANMASI TALEP EDİLENLERİ KİMLİKLERİ…



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B,



Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E,



Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç’nin



“Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.