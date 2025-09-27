Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı /27 Eylül 2025 11:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin başlatılan yolsuzluk soruşturmasında, 154 milyon liralık kamu zararı iddiası gündeme geldi. Gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı. 9’u ise adli kontrolle serbest kaldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konseri kapsıyor. Dosyada, yaklaşık 154 milyon liralık kamu zararı bulunduğu ileri sürülüyor.

14 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 23 Eylül Salı günü ABB’de görevde olan ve daha önce görev yapmış bazı personel ile konser organizasyonlarında yer alan şirket sahipleri ve yöneticilerinden oluşan 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kamuyu zarara uğratmak” suçlamalarıyla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

14 şüpheliden 9’u tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 5 kişinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
