Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı





14 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı. 9’u ise adli kontrolle serbest kaldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konseri kapsıyor. Dosyada, yaklaşık 154 milyon liralık kamu zararı bulunduğu ileri sürülüyor.Soruşturma kapsamında 23 Eylül Salı günü ABB’de görevde olan ve daha önce görev yapmış bazı personel ile konser organizasyonlarında yer alan şirket sahipleri ve yöneticilerinden oluşan 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kamuyu zarara uğratmak” suçlamalarıyla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.14 şüpheliden 9’u tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 5 kişinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.