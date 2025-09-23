Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var /23 Eylül 2025 08:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlendi, 13 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, konser hizmet alımlarında kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmeti alımında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş tutarında kamu zararının oluştuğu belirlendi.

13 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E., eski Daire Başkan Vekili H.Z., çeşitli dönemlerde görev yapan kültür etkinlikleri şube müdür vekilleri ve çok sayıda organizasyon şirketinin sahipleri ve ortakları yer aldı.

Şüphelilerin “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındığı, işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi.
