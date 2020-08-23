Ankara Büyükşehir’de iki müdürde Covid-19 çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ikisi genel müdür olmak üzere 235 belediye çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı.





İKİ GENEL MÜDÜR KOVİD-19’LU ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Kovid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235’tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt Öztürk’ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.





BELEDİYEYE ZİYARETLER YASAKLANDI

Bu süreçte belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir” bilgisini paylaştı.