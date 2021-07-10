Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir'den 185 bin aileye 500'er TL bayram desteği /10 Temmuz 2021 20:59

Ankara Büyükşehir'den 185 bin aileye 500'er TL bayram desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” açıklamasıyla uygulamaya koyduğu “Başkent Kart”ın ikinci ödemeleri yapıldı. 185 bin 465 ailenin sosyal yardım hesaplarına 500’er lira yatırıldı. 25 bin hanenin de yardım işlemleri sürüyor ve bunlar da bittiğinde belediye toplamda 100 milyon lira yardım yapmış olacak.

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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, “Bayram öncesinde 100 Milyon lira tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185 bin 465 ailemizin Başkent Kart’larına 500 lira ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz” dedi.

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ANKA’da yer alan habere göre, sosyal yardım alan aileleri kısa mesajla da (SMS) bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bakiyelerin 10 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Başkent Kart’lara yükleneceğini bildirdi. Başkan Yavaş’ın, vatandaşların Kurban Bayramı’nı da kutladığı SMS’i şöyle:

“Başkent Kartınızın içerisindeki parayı market, bakkal, giyim, kırtasiye vb… fark etmeksizin tüm alışverişlerinizde (bahis, tekel ve kuyum alışverişleri hariç) kullanabilirsiniz. Şifreniz kart numarasının son 4 hanesidir, ATM’lerden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi ayırt etmeden, imkanlarımız ölçüsünde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailelerinize selam ve saygılarımı iletiyor, mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyor, hayırlı günler diliyorum.
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