Ankara Büyükşehir'den 'musluk suyu' açıklaması: Endişe etmeyin

Ankara Büyükşehir Belediyesi madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı’na döküldüğünün tespit edildiğini duyurdu. Bölgeye vidanjör sevk eden büyükşehir belediyesi, “Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara’nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.





Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na atık döküldüğüne dair ihbarlar bölge halkı tarafından Jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgede denetlemeler yaptı.





Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İlk bilgilere göre madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı'na döküldüğü belirlenmiştir. ASKİ ekiplerimiz, Mera Çayı'nda bulunan ve DSİ'nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etmiştir” denildi.





Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Atıkların Kurtboğazı'na karışması konusundaki durum tespiti için gerek ASKİ ekiplerimiz gerekse İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.





Diğer yandan, mevzuat kapsamında yetki almış bir kuruluş bölgeye davet edilmiştir. Bu kuruluş, vidanjörlerin çekim yaptığı alan dışındaki atıkları da teknik-bilimsel yöntemlerle bertaraf etme çalışmalarına başlamıştır.





İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir.





Dolayısıyla şu anda Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. ASKİ ekiplerimiz, atıkların Kurtboğazı'na ulaşmaması için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam etmektedir.





Süreç hakkındaki tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."