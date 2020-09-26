Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek /26 Eylül 2020 10:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili soruşturmada gözaltı kararı verilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını ve HDP'li 7 vekil hakkında fezleke düzenleneceğini duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını, milletvekili olan 7 kişi hakkında da fezleke düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiş, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. "Yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmanın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının da yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Yurt içinde olduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Kobani olayları sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarını kaldırılması için fezleke düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, olaylar sırasında HDP MYK üyesi olan ve cezaevinde olan 4 kişi hakkında da soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ArtıGerçek haber portalının haberine göre, hakkında fezleke düzenlenecek milletvekilleri arasında Saruhan Oluç, Meral Danış Beştaş, Garo Paylan, Huda Kaya, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay'ın adı geçiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında bugün Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP MYK üyeleri ile eş başkanlarını  "halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapmakla" suçluyor.
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