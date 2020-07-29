Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, delil bulamamış, MİT'e sormuş... /29 Temmuz 2020 10:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, delil bulamamış, MİT'e sormuş...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında delil bulamayınca MİT’ten yardım istediği ortaya çıktı.

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İngilizce yayın yapan Nordic Monitor’ün yayınladığı belgelerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Aralık 2019 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bir yazı yazarak uzun yıllardır Kanada’da yaşayan ve tamamı Kanada vatandaşı olan 15 şüpheli hakkında hukuka aykırı olarak bilgi ve belge talep ediyor. 



Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu, adli mercilerin casusluk ve devlet sırları dışında MİT’ten bilgi-belge talep etmelerini kesin hükümle yasaklıyor. Ayrıca Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 16.04.2019 tarihinde istihbarı bilgi ve raporların delil ve hükme esas olamayacağına karar vermişti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine MİT, 16 Ocak 2020 tarihinde 15 kişi hakkında istihbari bilgi ve raporları savcılığa yolluyor. Savcılığın yazısı üzerine kendini garanti altına alan MİT, belgeye hukuki delil olarak kullanılmaz şerhi düşüyor. 

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