Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'ye 'kurultay' incelemesi!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır.



Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyulur."



Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa Milletvekili ve Özgür Özel kazandı. Özel, ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.



ERDOĞAN'IN ISRARLI İDDİASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Genel Kurultay'ı için "şaibe" iddiasında bulunmuştu. Erdoğan, daha önce de birçok kez ortaya attığı bu iddiayı son olarak partisinin Manisa İl Kongresin'de dillendirmiş ve "2 sene öncesini hatırlayın. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti.



KILIÇDAROĞLU, 'MUHATTAP PARTİ YÖNETİMİ' DEDİ

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçen günlerde canlı yayın konuğu olarak katıldığı bir televizyon programında bu sözlerin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:



“En son Manisa Kongresi’nde yine Erdoğan söyledi. Bu, beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. Erdoğan’ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan’ın bu kadar partinin, parti yönetiminin üstüne gelmesinin gerekçesi ne onu da bilmiyorum, partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta güçlük geçiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. CHP, 100 yılı aşan bir partidir. CHP’nin hiçbir kurultayında asla kirlilik olmaz. Bu her tarafa çekilebilir. Nedir şaibe? 'Ya çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bu kadar basit. Muhatap partinin yönetimidir, açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım. Ben yıllarımı CHP’ye vermiş, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran biriyim. Bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık, kabul etmeyiz biz. Şaibe onlar da olur, kirlilik onlarda olur.”