Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da 1 ayda 10 milyon lira korona cezası kesildi /22 Eylül 2020 20:21

Ankara’da 1 ayda 10 milyon lira korona cezası kesildi

Ankara'da son bir ayda 16 bin 525 kişiye ceza kesildi. Ceza miktarı 10 milyon lirayı aşıyor.

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Covid-19 pandemisinde yüksek oranda vaka sayılarının görüldüğü Ankara’da, salgına karşı denetimler devam ediyor. Ankara Valiliği yaptığı açıklamayla 21 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında kurallara uymayan 16 bin 525 bin kişiye 10 milyon 175 bin 175,5 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada bir aylık süreç içerisinde 200 binin üzerinde kişi ve işyerinin denetlendiği ifade edilerek, “İlimizde 21 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında virüsle mücadele kapsamında Valiliğimizce 8461 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 208.894 kişi veya işyeri denetlenmiş bu denetimlerde kurallara uymayan 16.525 kişiye 10.175.172,50 lira para cezası uygulanmıştır” denildi.
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