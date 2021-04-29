Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale





Ankara’da yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklamasına polis müdahalede bulundu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO)ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından polis, emekçilere müdahale etti.



Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs 1977’de katledilen emekçileri anmak için Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda açıklama yaparken İzmir’de polis şiddeti vardı. Bir emekçiye yönelik polisin uyguladığı şiddet ABD’de öldürülen George Floyd’u akıllara getirdi.