Ankara’da 3 genç kaçırıldı: Kim bu beyaz araçlılar?

Ankara,’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) il yöneticisi Ali Ayduğan ve Öğrenci Kolektifleri üyesi 2 öğrenci polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından kaçırıldı.

Öğrencilerden Ali Ayduğan darbedilerek Gölbaşı'nda boş bir araziye bırakılırken, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Uğurcan Baynal Pursaklar ilçesine, Sena Bademli isimli öğrenci ise kaçıranlar tarafından Sincan’a bırakıldı.

SİVİL GÖRÜNÜMLÜ KİŞİLERCE, BEYAZ ARAÇLA KAÇIRILDI





Telefonda konuştuğumuz, Ali Ayduğan’ın avukatı Eren Gönen, müvekkilini almaya Gölbaşı ilçesine gittiğini belirterek olaya ilişkin bilgiler aktardı.





Gönen, müvekkilinin Ankara’da ikamet ettiği adresinin önünden beyaz renkte, Sedan marka bir araca bindirilerek kaçırıldığını ifade ederek şu bilgileri verdi:





“Ali evden çıkar çıkmaz yanına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler kimlik istemişler. Sivil giyimli kişiler GBT (Genel Bilgi Tespiti) yaptıklarını söylemişler. O da kimliğini vermiş. Daha sonra beyaz renkte Sedan marka bir araca bindirmişler. Ali’nin yanında o esnada arkadaşı varmış ve onu uzaklaştırmışlar. Müvekilimin darp edildi bilgisi var. Daha sonra da boş bir araziye bırakılmış."





Gönen, müvekkilini arayarak ulaşmaya çalıştığında, Ayduğan’ın yanındaki kişilerin telefonda konuşmasına engel olduğunu da aktardı.





"GÖZDAĞIYLA YILDIRAMAZSINIZ"

Öğrenci Kolektifleri Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, “Arkadaşlarımız Ali Berke’den ve Uğurcan’dan sonra Sena da Sincan’dan bırakıldı. Tehditleriniz, baskılarınız, kaçırmalarınız bizleri yıldıramaz. Hesap vereceksiniz!” İfadeleri kullanıldı.





TİP’ten yapılan açıklamada da “Evinin önünden GBT bahanesiyle durdurulup kaçırılan Ankara İl Yöneticimiz Ali Ayduğan'ın polislerce darp ve tehdit edilerek Gölbaşı'na bırakıldığı bilgisini aldık. Yapılan alçaklıktır, zorbalıktır.





Bizi gözdağıyla yıldıramayacaksınız.” ifadelerine yer verildi.





İHD ANKARA: GÖZALTI KAYITLARI YOK

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ise öğrencilerin gözaltına alındıklarına dair bir kayıt olmadığını açıklayarak, “Bugün 3 Üniversite öğrencisi Ankara'da GBT gerekçesiyle gözaltına alındı ama buna dair resmi bir kayıt bulunmamakta ve nerede oldukları bilinmiyor. Bu hukuksuzluklara derhal son verilsin! Öğrencilerin akıbetleri derhal açıklanmalıdır” dedi.