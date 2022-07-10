Ankara’da 5 kamu hastanesi kapanacak

İktidarın yandaş müteahhitlere şehir merkezlerinde arazi temin etmek için devlet hastanelerini kapatarak şehir hastanesi kurma projesi, yoksul halkın sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor. Ankara’da ikinci şehir hastanesinin açılmasının ardından 5 kamu hastanesinin kapatılması bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum en çok yoksul kesimleri olumsuz etkileyecek.







KAPANAN HASTANE SAYISI 8’E YÜKSELECEK

Ankara’da yapımı devam eden Etlik Şehir Hastanesi bittiğinde, 5 kamu hastanesi daha kapanması bekleniyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılacak. Projenin başlangıcında sağlık hizmeti sonlandırılan ve birleştirilen hastanelerle birlikte kapanan hastane sayısı ise 8’e yükselecek.





CİDDİ ANLAMDA KAOSA YOL AÇACAK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, bölge hastanelerinin kapatılmasının en fazla yoksul kesimi etkilediğine dikkat çekiyor. ANKA’ya konuşan Yalçınkaya, şu ana kadar Türkiye genelinde 13 tane şehir hastanesi bulunduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Bizim kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan 13 şehir hastanesi var. 5 tanesi de önümüzdeki yıllar itibariyle hizmete girecek. Yani şehir hastaneleri toplamda 18’i bulacak. Ankara’daki ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi. İki yıl önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hizmete açılmıştı. Şimdi açıkçası, biz Ankara için sağlık hizmetlerinin son çivisi olarak değerlendiriyoruz Etlik Şehir Hastanesi’ni. Ciddi anlamda kaos yaratacak” diye konuştu.





‘KAPANACAK HASTANELER YOKSUL HALKIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNİ SAĞLIYOR’

Kapanacak hastanelerin yoksul kesimlerin sağlık hakkına erişimi için önemine vurgu yapan Yalçınkaya, “Gerek şehrin dışında olması nedeniyle gerekse açılması esnasında kapatılan kamu hastaneleriyle beraber pandemide bu sorun daha da görünür oldu. Biz o yüzden sağlık meslek örgütleri özellikle şehir hastanesinin açılması sürecinde mevcut kamu hastanelerinin kapatılmaması, Etlik Şehir Hastanesi’nin de açılmaması kapsamında mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.





Etlik Şehir Hastanesi ile kapanması planlanan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi’nin gerçekten yoksul halkın yaşadığı bölgede yayılmış hastaneler ve yoksul halkın ulaşılabilir sağlık hizmetine erişimini sağladığını vurgulayan Yalçınkaya, “Şehrin çeşitli noktalarına yayılmış bu hastaneleri kapatıp şehrin bir noktasında, ulaşımı sıkıntılı olan bir noktasına şehir hastanelerinde hastaları toplamak, vatandaşları buraya yönlendirmek gerçekten halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini engelleyecek.” diye konuştu.





KAPANACAK BEŞ HASTANENİN TOPLAM YATAK SAYISI 2 BİN 200 CİVARINDA

Yalçınkaya, kapanacak beş hastanenin toplam yatak sayısının 2 bin 200 civarında olduğunu kaydederek, “Hemen hemen ilimizdeki kamu hastaneleri içerisindeki yataklarına oranı yüzde 20’ye tekabül ediyor. İlimizde yaklaşık ayaktan başvuruların yüzde 27’sini karşılıyor bu beş hastane. Hem eğitim misyonu olan bu hastaneler hem de hizmet anlamında bu kadar yükü çeken hastaneler, kapatıp bu hastanelerin başka bir merkeze toplanması ciddi anlamda kamu zararı olarak düşünüyoruz. Şehir hastaneleri, sağlığa ayrılan bütçeleri hortumluyor” dedi.