Ankara’da Başkentgaz ve Kızılay protestosu!

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Sanki peteklerin üzerinde kuzu çevirme yapmış gibi yüksek doğal gaz faturaları dar gelirlinin tansiyonunu, kolesterolünü yükseltmekte, emekçileri kaz gibi yolmaktadır” dedi.







Burada konuşan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:





* Malumunuz kış mevsimindeyiz. Çalışan dar gelirli emekçilerin en büyük sorunu yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle ısınamamaktır.





* Son bir yılda dünyada doğal gaz fiyatları yüzde 50 gerilerken Türkiye'de doğal gaz fiyatlarına yüzde 53,8 oranında artış yapılması kamu emekçileri başta olmak üzere bütün dar gelirlilerin cebini yanmaktadır.





* Eskiden kira öder gibi ev sahibi olunuyordu şimdi kira öder gibi doğal gaz faturası ödüyoruz. Sanki peteklerin üzerinde kuzu çevirme yapmış gibi yüksek doğal gaz faturaları dar gelirlinin tansiyonunu, kolesterolünü yükseltmekte, emekçileri kaz gibi yolmaktadır.





“KIZILAY’IMIZ BU BASİRETSİZ YÖNTEMLE KAN KAYBEDİYOR”





Evrensel’de yer alan habere göre, Başkentgaz’ın Türk Kızılay'ı üzerinden Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağışladığını belirten Hamzaçebi, bağışlanan bu paranın aynen Ensar Vakfı üzerinden ABD'de bulunan Türken Vakfı’na aktarıldığını söyledi.





Başkentgaz aracılığıyla halktan tahsil edilen paraların paravan olarak kullanılan Türk Kızılay'ı üzerinden karanlığı tescilli kişi ve kurumlara aktarılmasını kabul etmediklerini dile getiren Hamzaçebi, Kızılay’ın vergi kaçırmaya alet edilerek kirletildiğini ifade etti.





Hamzaçebi, “Kızılay kıyakçı ya da kaçakçı bir kurum haline getirilemez. İnsanlara kan bulup hayat veren Kızılay'ımız bu basiretsiz yönetimle kan kaybediyor” dedi.





Açıklamanın ardından tezek yakılarak Başkentgaz protesto edildi.