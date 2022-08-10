Samanyolu Haber /Gündem / "Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda" /10 Ağustos 2022 23:17

"Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda"

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Tayvan üzerindeki ABD-Çin çekişmesiyle üretimi bir kez daha gündem maddesi olan teknolojik ürünlerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Çip üretimi başta olmak üzere dünya genelince önemi gittikçe artan teknolojik ürünlerle ilgili yatırım yapılması konusunda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki çip krizine ilişkin, “Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması söz konusu” dedi.

Bakan Muş, Kayseri’de iktidara yakın Sabah gazetesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katıldı.

Ticaret bakanı, dünyadaki çip krizine değinirken şunları dedi:

“Çin ve ABD’nin yatırımları söz konusu. Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir çalışması söz konusu. Yani, burada aslında Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada bir yatırımcıyı ağırlamak istiyor. Yani bu işin içine girmek istiyor ve girmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Belli seviyelerde çipler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı kaçırmamamız lazım. Bu da Türkiye’nin ve bizim gündemimizde olan bir konu.
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