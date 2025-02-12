Samanyolu Haber /Politika / Ankara’da DEM operasyonu: Çok sayıda gözaltı var /12 Şubat 2025 12:16

Ankara’da DEM operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da yapılan operasyondaki DEM Parti PM üyesi Pakize Sinemillioğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ankara’da operasyon: DEM Parti PM üyesi de aralarında çok sayıda gözaltı var.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde 8 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınanların "Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı" ve sosyal medya hesapları üzerinden "örgüt propagandası" yaptığı iddia edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi Pakize Sinemillioğlu ve eski Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Nazım Karakurt'un olduğu öğrenildi.
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