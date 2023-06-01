Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da Gezi protestosu! Çok sayıda gözaltı var /01 Haziran 2023 21:41

Ankara’da Gezi protestosu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için demokratik kitle örgütleri tarafından anma düzenlenmek istendi. Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara’da Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için bugün demokratik kitle örgütleri tarafından anma düzenlenmek istendi. Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark’ta toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Güvenpark'a çıkan birçok sokağı kapatan polis, basın mensuplarının çekim yapmasını engelledi.

“OĞLUMUN KANINI YERDE KOYMAYACAĞIM”

Ethem Sarısülük'ün aile üyelerinin bulunduğu bir grup, Sarısülük'ün vurulduğu yerde açıklama yaptı. Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, “Hepinize çok teşekkür ederiz. Ben vazgeçmeyeceğim. Oğlumun kanını yerde koymayacağım” dedi.

“BİZ BU DAVA BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEYECEK”

Ethem Sarısülük’ün aile avukatı Kazım Bayraktar, şunları söyledi:

*Bu davanın başlangıcından itibaren katilin yargılandığı davayı birçok avukat arkadaşla takip ettik. Hepimiz gördük bizimin gözü önünda o katil geldi, silahını çekti, ateş etti, Ethem’i vurdu ve kaçtı.

*Polis geri çekilme emri verdiği halde onu da dinlemeyerek yaptı. Polisi tutuksuz yargılamak istediler ama öyle bir güçle çıktık ki, ki duruşma sonra tutuklamak zorunda kaldılar. Dönemin Başbakanı Erdoğan, ‘Polisi yedirtmeyiz’ demesine rağmen…

*Sokakta ve ayakta olduğumuz sürece davalarda da başka alanlarda da adım adım kazanabiliyoruz. Dava İnsan Hakları Mahkemesi’nden bekliyor. Biz bu dava bitti demeden bu dava bitmeyecek.
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