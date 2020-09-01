Ankara’da günlük vaka sayısı 2 bine ulaştı, Bakanlık rapor paylaşımlarını kesti

Tüm dünyada 25,5 milyon sınırına dayanan koronavirüs vakalarının Türkiye ayağında artış tırmanıyor. Metropoll’ün son araştırmasına göre Türkiye’nin yüzde 59’u hükümetin açıkladığı korona verilerini şeffaf ve güvenilir bulmazken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada kentteki günlük vakaların 2 bine ulaştığı ifade edildi.





SES yaptığı açıklamada “İlimiz hastanelerinde tedavi altında 3 bin 700’e yakın pozitif tanılı ve şüpheli hasta bulunmakta, bu hastaların 650’ye yakını yoğun bakım ünitelerinde yatmaktadır. Tedavi altında bulunan hastalar arasında ağır hasta sayısı artmakta olup Covid-19 ilişkili ölümler günlük 20’nin üzerinde seyretmektedir” dedi





SES, vaka sayısı, ağır hasta sayısı ve ölüm oranlarındaki artışın nedenlerinin, “ulusal bazda radikal önlemlerin alınmaması, virüsten korunmayı sadece halkın tedbirlerine indirgeyen yaklaşım ve toplumda normalleşme raporu ile rehavet oluşturulması” olduğunu belirtti. SES Ankara Şubesi açıklamasında, sağlık emekçilerinin tükendiğine dikkat çekti:





“Hal böyle iken artan hasta sayısı kontrolden çıkmış, sağlık hizmetlerinde yaşanan başta tanı kiti ve Favipravir ve Hidroksiklorokin gibi ilaçların temininde yaşanan sorunlar, nitelikli personel sayısında yetersizlik, kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeler, uzun çalışma saatleri, baskı ve mobbing pek çok sağlık emekçisini tükenme noktasına getirmiştir.”





Hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle hastaların evlerinde takip edilmesi yolunun seçilmesinin filyasyon çalışmalarında da yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu belirten SES, “Filyasyonda görevli sağlık emekçileri günlük 16-18 saat çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla artan vaka sayıları nitelikli filyasyon çalışması yapılmasını da engellemektedir. İlimizde başta hastaneler olmak üzere, tanı kiti eksikliği yaşanırken şimdi de filyasyon çalışmalarında COVID-19 pozitif hasta tedavisinde kullanılan ilaçların temininde güçlük yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.





Açıklamada 1 Haziran’da hükümetin aldığı “normalleşme kararının” ardından 500 sağlık çalışanının istifa, emeklilik ve ücretsiz izin haklarıyla görevlerinden çekilmeyi tercih ettiğine dikkat çekildi.





Öte yandan Karar gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü vakalarının bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılım bilgilerinin yer aldığı raporları paylaşmayı kesti. 29 Haziran'dan itibaren kamuoyu ile paylaşılan bu raporlar, son olarak 26 Ağustos'ta yayımlandı.





Sağlık Bakanlığı'nın günlük raporlarında, yeni test sayısı, yeni vaka sayısı, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı gibi bilgilerin yanı sıra, vakaların bölge, yaş ve cinsiyete göre dağılımı bilgileri yer alıyordu. Haftalık raporlarda ise Türkiye'nin Epidemiyolojik Durumu ile ilgili veriler bulunuyordu.