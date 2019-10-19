Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da HDP'lilere polis müdahale etti /19 Ekim 2019 17:09

Ankara’da HDP'lilere polis müdahale etti

Türkiye'de HDP'ye yönelik baskılar sürüyor. HDP, Ankara'da bir miting düzenlemek istedi. Ancak Ankara Valiliği mitingi yasakladı. Bunun üzerine parti mitingin Valilikçe yasaklanmasına ilişkin açıklama yapmak istedi. Bu kez HDP'lilere polis müdahale etti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, kentte yapmak istedikleri "Demokrasi için buluşuyoruz" mitinginin Ankara Valiliği tarafından yasaklanması üzerine konuya ilişkin parti binaları önünde açıklama yapmak istedi. Ancak sabah saatlerinden itibaren İl Örgütü binasını abluka altına alan polis, binaya gelen partililer ve gazetecileri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. 

Açıklama öncesi parti binası önüne gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve milletvekilleri de polis tarafından çembere alındı. 

Partili milletvekilleri ile görüşen polisler, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söylese de Eş Genel Başkan Sezai Temelli konuşmaya başladı. Temelli’nin konuşmasına başlamasıyla birlikte ise polis müdahalesi başladı. 

Polisler, biber gazı ve kalkanlarla yöneldikleri HDP'lileri zorla parti binasına soktu. Müdahale sırasında bazı partililer fenalık geçirdi. Müdahaleyi protesto eden partililer, “Bijî berxwedana Rojava” sloganları atarak, HDP’nin savaş karşıtı bildirilerini fırlattı.
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