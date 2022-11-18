Ankara’da ‘itirafçı’ ifadesi ve ankesör iddiasıyla 24 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Gönüllülerine soruşturmaları kapsamında 15’i aktif görevde 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyona gerekçe olarak tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli iddialarla 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik operasyonlara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.