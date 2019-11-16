Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un eşi gözaltına alındı: ‘3 çocuk ortada kaldı’

Emniyete götürülen Tunç’un eşinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu ise ortada kaldı. Bu duruma dikkat çeken HDP’li vekil ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:







“Kaçırılan Yusuf Bilge Tunc’un eşi de bugün gözaltına alınmış..! 3 çocuk ortada kaldı. Baba acısına anneyi eklemeyin, serbest bırakın. Şu ülkeye bakın, keyfilik diz boyu..!”



