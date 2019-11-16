Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un eşi gözaltına alındı: ‘3 çocuk ortada kaldı’

Emniyete götürülen Tunç’un eşinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu ise ortada kaldı. Bu duruma dikkat çeken HDP’li vekil ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:
“Kaçırılan Yusuf Bilge Tunc’un eşi de bugün gözaltına alınmış..! 3 çocuk ortada kaldı. Baba acısına anneyi eklemeyin, serbest bırakın. Şu ülkeye bakın, keyfilik diz boyu..!”
Yusuf Bilge Tunç’un arabası Ankara GIMAT’ta bulunmuştu. Ailesi hemen polisi çağırdı. Ancak polis “Arabayı bırakmış, kaçmıştır. Burada kameraları izleyin, gelir!” diyerek olayla ilgili soruşturma yapmamıştı.