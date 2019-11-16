Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un eşi gözaltına alındı: ‘3 çocuk ortada kaldı’ /16 Kasım 2019 10:48

Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un eşi gözaltına alındı: ‘3 çocuk ortada kaldı’

Ankara’da kaçırılan ve 101 gündür haber alınamayan Sanayi Bakanlığı eski çalışanı KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’un eşi Nuray Tunç da gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen Tunç’un eşinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu ise ortada kaldı. Bu duruma dikkat çeken HDP’li vekil ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:
 
“Kaçırılan Yusuf Bilge Tunc’un eşi de bugün gözaltına alınmış..! 3 çocuk ortada kaldı. Baba acısına anneyi eklemeyin, serbest bırakın. Şu ülkeye bakın, keyfilik diz boyu..!”

Yusuf Bilge Tunç’un arabası Ankara GIMAT’ta bulunmuştu. Ailesi hemen polisi çağırdı. Ancak polis “Arabayı bırakmış, kaçmıştır. Burada kameraları izleyin, gelir!” diyerek olayla ilgili soruşturma yapmamıştı.

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