Ankara’da nefret operasyonu: Muvazzaf, askeri öğrenci ve ihraç askerler gözaltına alındı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) peş peşe verdiği hak ihlalleri kararlarına rağmen hukuksuz cemaat operasyonlarını sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü ve kontörlü sabit telefon üzerinden cemaatle irtibat sağladığı ileri sürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1’i görevde 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, 14 kişinin gözaltına alınması Ankara merkezli 4 ilde sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenlediği öğrenildi.