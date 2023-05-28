Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da okulda görevli polise yumruklu saldırı /28 Mayıs 2023 20:55

Ankara’da okulda görevli polise yumruklu saldırı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan, Ankara Çankaya Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’nde polise saldırma anını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan olaya tepki gösteren Türkkan, ”Eğer AK Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar” dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi'ndeki gruptan bir kişi, kalabalık arasından okulun içinde bulunan polise yumruk attı.

“EĞER AK PARTİLİ İSEN POLİSİ DARP EDEBİLİRSİN”

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan duruma tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan, “Eğer AK Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar. Birçok idealist polis müdürü, S. Soylu'nun mesleklerine yaptığı tahribat ve saygınlıklarının kalmadığı gerekçesi ile emeklilik dilekçelerini verecek.” dedi.
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