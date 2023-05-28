Ankara’da okulda görevli polise yumruklu saldırı

Sözcü'de yer alan habere göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi'ndeki gruptan bir kişi, kalabalık arasından okulun içinde bulunan polise yumruk attı.



“EĞER AK PARTİLİ İSEN POLİSİ DARP EDEBİLİRSİN”



Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan duruma tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan, “Eğer AK Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar. Birçok idealist polis müdürü, S. Soylu'nun mesleklerine yaptığı tahribat ve saygınlıklarının kalmadığı gerekçesi ile emeklilik dilekçelerini verecek.” dedi.