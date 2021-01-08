Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek olmak isteyen öğrencilere polis, sert müdahalede bulundu. Polisler yaklaşık 20 öğrenciyi yerlerde sürükleyerek ters kelepçe ile gözaltına aldı.







Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını Ankara Güvenpark’ta protesto etmek isteyen öğrencilere polis saldırdı. Sabah saatlerinden itibaren Güvenpark’ın etrafını kapatan polis, İzmir Caddesi’nde toplanan ve Güvenpark’ta açıklama yapmak isteyen çok sayıda öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Güvenpark’taki eyleme katılacak bazı öğrenciler ise sabah saatlerinde evlerinin önünde gözaltına alınmıştı.