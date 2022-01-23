Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da polisler bir esnafı ve yeğenini tekme tokat dövdü /23 Ocak 2022 15:54

Ankara’da polisler bir esnafı ve yeğenini tekme tokat dövdü

Polis ve bekçi şiddeti bir türlü gündemden düşmüyor. Ankara’da hızlı giden bir aracın sürücüsünü uyaran O.P. olay yerindeki polisler tarafından darbedildi.

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Ankara Altındağ’da hızlı araç kullandığı için uyardığı bir şoförle tartışan O.P., olaya müdahale eden Yunus ekibi tarafından tekme tokat dövüldü. O.P., amcasının işlettiği bakkal dükkanına sığınmak istedi ancak başaramadı. Yeğenini kurtarmak için araya giren F.P. de dayaktan nasibini aldı. Yaşananlar dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altındağ’da 20 Ocak 2022 tarihinde yaşandı. İddiaya göre; O.P. karşı karşıya geçerken bir araç süratli şekilde önünden geçti ve küçük bir çocuk ezilme tehlikesi yaşadı. O.P. aracın şoförünü uyardı. Bunun ardından O.P. ile şoför arasında tartışma başladı. Tartışmaya, olay yerine gelen Yunus ekibi müdahale etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus ekibi O.P.’yi tekme tokat dövmeye başladı.

Bunun üzerine O.P., amcası F.P.’nin işlettiği bakkal dükkanına kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Polisler, O.P.’yi dükkanın önünde de dövmeyi sürdürdü. Araya girerek yeğenini kurtarmaya çalışan F.P. de polis şiddetinden nasibini aldı.

TEHDİTLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRİLDİLER
F.P. ve O.P., olayın ardından karakola giderek polisler hakkında şikayetçi olmak istedi. Ancak Yunus ekibinin amirinin, F.P. ve O.P.’den şikayetçi olmamaları konusunda ricada bulunduğu bildirildi. Amirin, F.P. ve O.P.’ye, memurları hakkında şikayetçi olmaları halinde kendi aleyhine sonuçlar doğacağını söylediği öne sürüldü. F.P. ve O.P.’nin, AKP Altındağ ilçe yönetiminin de araya girmesiyle şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

İstanbul’da da geçtiğimiz günlerde Avukat Mürsel Ünder, bekçiler tarafından durdurulmuş ve yasaya aykırı şekilde yapılan GBT sorgusuna Ünder direnince ters kelepçe takılarak darp edilmiş ve ardından karakola götürülmüştü.
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